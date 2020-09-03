Тайник с оружием нашли в подмосковном СНТ «Сюрприз»

В СНТ «Сюрприз» в подмосковном Одинцове нашли спрятанные автоматы и ружья. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители нашли тайник 2 сентября в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества у 52-летнего местного жителя. Мужчина официально нигде не работает. У него забрали по два автомата Калашникова, пистолета-пулемета Шпагина и винтовки Мосина, а также карабин Маузер, охотничье ружье ИЖ-27 12 калибра, револьвер системы Наган без маркировки 1941 года.

Там же обнаружено более тысячи патронов разного калибра. Эксперты пришли к выводу, что карабин Маузер исправен, из него можно стрелять.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь житель «Сюрприза» находится под подпиской о невыезде. Найденное у него оружие пройдет экспертизу.