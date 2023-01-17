17 января 2023, 19:12
Тайник с оружием и боеприпасами ВСУ обнаружили в ЛНР
МГБ ЛНР сообщило об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами ВСУ
Крупный тайник ВСУ обнаружили на территории Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство государственной безопасности ЛНР. По данным ведомства, в схроне нашли большое количество оружия и боеприпасы украинских военнослужащих.
Подробностей операции в МГБ не привели. В настоящее время правоохранители документируют факты незаконного оборота оружия на территории республики, а также проводят дальнейшую работу по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности.
Реклама
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении за минувшие сутки трех диверсионно-разведывательных групп.
Реклама
Две ДРГ ликвидировали севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка в Донецкой Народной Республике. На Купянском направлении украинскую ДРГ уничтожили в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.
ЛНР
ВСУ
Реклама
Реклама