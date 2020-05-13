Тайник с гранатами и патронами нашли в лесу Владивостока

Взрывчатку, гранаты и боеприпасы обнаружили в лесу Владивостока. Туда отправились сотрудники ФСИН и МВД.

О схроне узнали сотрудники КП-49. Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, правоохранители изучили местность с помощью металлодетектора. В земле они нашли синтетическую сумку с крупной партией взрывчатых веществ и боеприпасов.

В частности, там лежали четыре гранаты и комплектующие, 89 учебно-имитационных зарядов, «почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов». Кто все это спрятал в лесу, пока не понятно. Находки направили на экспертизу.

В ведомстве отметили, что такие операции «способствуют снижению криминогенной обстановки» во Владивостоке и Приморском крае.

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