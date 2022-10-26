Тайник с боеприпасами нашли около взорванного здания медиахолдинга в Мелитополе | 360°

26 октября 2022, 17:20
Тайник с боеприпасами нашли около взорванного здания медиахолдинга в Мелитополе
МВД Запорожской области: схрон с взрывчаткой нашли около здания медиахолдинга в Мелитополе
Полицейские Мелитополя нашли схрон с гранатами, пластиковой взрывчаткой и патронами около взорванного здания медиахолдинга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Запорожской области.
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В ведомстве подчеркнули, что тайник обнаружили в стоящем рядом с медиацентром гараже, где ранее сработало заложенное в автомобиль взрывное устройство.
Кадры с места событий опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.
На снимках можно увидеть заложенную в консервные банки пластиковую взрывчатку, предмет, похожий на детонатор, и тубус, чем-то напоминающий ручной гранатомет.
Правоохранители заявили, что все обнаруженные боеприпасы заберут и уничтожат. Организатора и владельца схрона найдут в рамках следственных действий.
Взрыв около здания холдинга «ЗаМедиа» прогремел в минувший вторник рано утром. Сдетонировала заложенная в белом автомобиле самодельная бомба. По данным специалистов, ее мощность составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Представитель совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что всего пострадали 12 человек. В том числе девочка-подросток, которая шла мимо здания медиахолдинга в школу.
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