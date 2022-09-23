Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Читать 360tv в

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области нашли тайник, в котором располагалось оружие. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реклама

Там обнаружили схрон, в котором находилось три автомата, а также патроны. По данным полицейских, находка принадлежала организованной преступней группировке. В связи со случившемся сотрудники возбудили уголовное дело.

Оружие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама