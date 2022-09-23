Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

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Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области нашли тайник, в котором располагалось оружие. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Там обнаружили схрон, в котором находилось три автомата, а также патроны. По данным полицейских, находка принадлежала организованной преступней группировке. В связи со случившемся сотрудники возбудили уголовное дело.

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