«Тайком варил наркотики на кафедре». Растворенный в кислоте профессор знал о наклонностях возможного убийцы

Убитый в Воронеже профессор Вячеслав Кузнецов мог сам рассказать будущим убийцам о том, что у него есть деньги. А те, в свою очередь, на глазах у ученого варили наркотики на кафедре. Такими сведениями поделился с «360» друг погибшего Сергей Ермак.

«Слава любил болтать лишнее. Он еще в российско-китайской фирме был учредителем, возможно, и про те обороты болтал», — пояснил Ермак.

Он также добавил, что был лучшим другом Кузнецова и знал лично аспиранта, которого подозревают в убийстве профессора.

«Я знал Диму как доброго и хорошего парня — теперь с трудом язык поворачивается его так назвать. Думаю, дело в наркотиках. Он тайком варил их на кафедре. Слава знал об этом, не одобрял, но это не было причиной, я думаю», — уточнил Сергей.

Ермак уверен, что такое преступление мог совершить только наркоман.

«Полагаю, что наркотики могут сделать из такого человека ничтожество», — заключил он.

Доктор химических наук, университетский профессор Вячеслав Кузнецов пропал 5 марта 2020 года. Подозреваемых в убийстве профессора — аспиранта Дмитрия Б. и его знакомого Александра Х. — задержали 10 июля. По версии следствия, они убили Кузнецова, расчленили тело и держали в соляной кислоте. Также преступники украли средства со счетов профессора и личные вещи.