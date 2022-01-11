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    11 января 2022, 13:56

    Табун из 53 лошадей с жеребятами расстреляли в Алтайском крае

    МВД Алтая возбудило уголовное дело из-за расстрела табуна лошадей

    Екатерина Боснак

    Табун из 53 лошадей расстреляли в Алтайском крае. Животных обнаружили уже мертвыми между селами Солоновка и Камышенка, написало сообщество «Инцидент Барнаул».

    Табун из 53 лошадей с жеребятами расстреляли в Алтайском крае

    Среди погибших животных большую часть составляли кобылы с жеребятами. Они находились на свободном выпасе, добывая себе пропитание самостоятельно. Табун принадлежал семье Николая Дрокова, который рассказал подробности случившегося.

    «Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку, под сердце», — описал происходящее на видео хозяин лошадей.

    Ущерб от преступления составил примерно пять миллионов рублей. Полиция начала расследование, которое поставил на контроль глава МВД Алтая Андрей Подолян. Создана специализированная следственно-оперативная группа.

    Местные жители признались, что подобное происходит в округе не в первый раз, ранее застрелили еще семь животных.