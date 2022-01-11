Табун из 53 лошадей с жеребятами расстреляли в Алтайском крае

Табун из 53 лошадей расстреляли в Алтайском крае. Животных обнаружили уже мертвыми между селами Солоновка и Камышенка, написало сообщество «Инцидент Барнаул».

Среди погибших животных большую часть составляли кобылы с жеребятами. Они находились на свободном выпасе, добывая себе пропитание самостоятельно. Табун принадлежал семье Николая Дрокова, который рассказал подробности случившегося.

«Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку, под сердце», — описал происходящее на видео хозяин лошадей.

Ущерб от преступления составил примерно пять миллионов рублей. Полиция начала расследование, которое поставил на контроль глава МВД Алтая Андрей Подолян. Создана специализированная следственно-оперативная группа.

Местные жители признались, что подобное происходит в округе не в первый раз, ранее застрелили еще семь животных.