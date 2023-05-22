Криминал 22 мая 2023, 18:00 Сжегшего Коран жителя Волгограда отправили в СИЗО СК сообщил об аресте сжегшего Коран в Волгограде по заданию СБУ

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Демонстративно сжегшего Коран напротив мечети жителя Волгограда арестовали на два месяца. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК в своем Telegram-канале, такое решение принял Центральный районный суд города.

В ведомстве напомнили, что в ходе допроса задержанный заявил, что сжег священную для мусульман книгу на камеру по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Видеозапись он передал сотруднику СБУ.

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По словам мужчины, кадры предназначались для разжигания межрелигиозной розни между христианами и мусульманами региона. Фигурант дела добавил, что также по заданию кураторов снимал военные объекты.

Следователи завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих, а после передали ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения.