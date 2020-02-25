Сына воронежского предпринимателя расстреляли в собственной машине

Накануне рядом с одним из частных домов СНТ «Политехник» Рамонского района Воронежской области обнаружили автомобиль Nissan с телом 23-летнего мужчины.

Молодого человека расстреляли при выезде из дома. Тело нашли родственники убитого.

Как сообщила «Газета.ru», правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

По информации местных СМИ, погибший был сыном местного предпринимателя.