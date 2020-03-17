Сына петербургского судьи обвинили в убийстве друга

Следствие предъявило официальное обвинение 14-летнему сыну судьи из Колпина в убийстве своего сверстника. Защита подростка с этим не согласилась. Адвокат будет добиваться обвинения по статье «Убийство по неосторожности».

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Сторона защиты полагает, что данное обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела», — рассказал «Интерфаксу» адвокат обвиняемого парня Артем Баконин.

Собеседник намерен добиться, чтобы действия подзащитного переквалифицировали по статье «Убийство по неосторожности».

Вечером 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой.

В тот вечер несколько подростков собрались, чтобы отпраздновать день рождения одного из своих приятелей в квартире колпинского судьи. По версии следствия, сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего 14-летнего друга. После этого он пустился в бега, но его нашли на следующий день. На допросе парень признался, что выстрелил в друга случайно.