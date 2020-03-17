Сына петербургского судьи обвинили в убийстве друга
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Сторона защиты полагает, что данное обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела», — рассказал «Интерфаксу» адвокат обвиняемого парня Артем Баконин.
Собеседник намерен добиться, чтобы действия подзащитного переквалифицировали по статье «Убийство по неосторожности».
Вечером 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой.
В тот вечер несколько подростков собрались, чтобы отпраздновать день рождения одного из своих приятелей в квартире колпинского судьи. По версии следствия, сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего 14-летнего друга. После этого он пустился в бега, но его нашли на следующий день. На допросе парень признался, что выстрелил в друга случайно.