Сына осудили на 6 лет за покушение на мать в Ставропольском крае

Конфликт в семье разгорелся в апреле. Мать пригрозила сыну, что оставит его без наследства (дом и сбережения), за что он начал душить ее подушкой.

Пообещав выполнить его волю, мать спаслась и написала заявление в полицию. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Суд назначил ему шесть лет тюремного заключения в колонии строгого режима.