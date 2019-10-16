Сына осудили на 6 лет за покушение на мать в Ставропольском крае
На Ставрополье 56-летний житель Зеленокумска пытался задушить мать, если она не оставит ему наследство. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщило издание newstracker.ru.
Конфликт в семье разгорелся в апреле. Мать пригрозила сыну, что оставит его без наследства (дом и сбережения), за что он начал душить ее подушкой.
Пообещав выполнить его волю, мать спаслась и написала заявление в полицию. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Суд назначил ему шесть лет тюремного заключения в колонии строгого режима.