Сына основателя Petropavlovsk заочно арестовали по делу о растрате

Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексея по делу о растрате около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата в особо крупном размере“», — приводит агентство текст сообщения суда.

Также Масловского-младшего объявили в федеральный и международный розыск.

В прошлом году одного из основателей и бывшего генерального директора Petropavlovsk Павла Масловского обвинили в хищении 95 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата».