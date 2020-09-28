Сына иркутского экс-губернатора обвинили в хищении в особо крупном размере. Видео

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении чиновника под стражу. Его привезли в Москву для дальнейших разбирательств.

По данным следствия, в октябре 2017 года компания Олега Хамуляка «Звезда» незаконно получила тендер на участие в ремонте и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Иркутской области. Хамуляк с Левченко закупили у зарубежной компании оборудования на 167 миллионов рублей.

Средства выделял Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона. Хамуляк и Левченко необоснованно увеличили стоимость ремонтных работ и оборудования уже до 319,6 миллиона рублей.

В дальнейшем в фонд неоднократно предоставлялись отчетные документы с завышенной стоимостью оборудования и работ. Ущерб оценивается примерно в 185 миллионов рублей.