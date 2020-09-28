facebook_pixel
    28 сентября 2020, 19:33

    Сына иркутского экс-губернатора обвинили в хищении в особо крупном размере. Видео

    Александра Каширина

    Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

    В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении чиновника под стражу. Его привезли в Москву для дальнейших разбирательств.

    По данным следствия, в октябре 2017 года компания Олега Хамуляка «Звезда» незаконно получила тендер на участие в ремонте и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Иркутской области. Хамуляк с Левченко закупили у зарубежной компании оборудования на 167 миллионов рублей.

    Средства выделял Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона. Хамуляк и Левченко необоснованно увеличили стоимость ремонтных работ и оборудования уже до 319,6 миллиона рублей.

    В дальнейшем в фонд неоднократно предоставлялись отчетные документы с завышенной стоимостью оборудования и работ. Ущерб оценивается примерно в 185 миллионов рублей.

    Новости SMI.FM