Сына и отца задержали в Саратовской области, когда они везли на санках труп

В городе Вольск Саратовской области мужчина, находясь дома, услышал странный шум. Подумав, что это воры, он выскочил на улицу и увидел странную пару с санками. Неизвестные, бросив поклажу, сбежали. К удивлению местного жителя, он увидел на санках закоченевший труп. Погибшим оказался 39-летний местный безработный. Экспертиза установила, что он скончался от черепно-мозговой травмы, сообщил сайт телеканала «Царьград».

Позже полицейские задержали подозреваемых. Причина убийства неизвестна. Против отца и сына возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».