Криминал 16 мая 2023, 11:07 Сына экс-президента Узбекистана отпустили домой после нападения на жену — СМИ Сына экс-президента Узбекистана Каримова задержали в Красногорске за избиение жены РИА «Новости»

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В Красногорске за избиение жены задержали, но потом отпустили на свободу сына бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петра Каримова. Пострадавшую госпитализировали, сообщили «Известия».

Жильцы многоэтажного дома на Подмосковном бульваре услышали крики и вызвали полицию. Только после второго звонка мужчину задержали, а его жену госпитализировали с сотрясением головного мозга, кровоизлиянием и тупой травмой живота.

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Задержанным оказался Петр Каримов. По одной из версий, супруги поссорились, во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену. После допроса его отпустили, оставив в качестве подозреваемого. Правоохранители устроили доследственную проверку.

В Солнечногорске зарезали 22-летнюю девушку. По подозрению в убийстве задержали 32-летнего сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане, которого вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Брат жертвы Сергей Слабков рассказал, что они познакомились четыре месяца назад, но в отношениях не состояли. Мужчину это не устраивало, и он ей угрожал.