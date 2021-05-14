Сына экс-главы Мордовии арестовали на два месяца

Бизнесмену Алексею Меркушкину, который приходится сыном бывшему главе Мордовии и Самарской области, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца.

О заключении Меркушкина под стражу сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Мордовия. Ему предъявлено обвинение в дача взятки.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал», — уточнили в ведомстве.

Следствие считает, что в 2015 году Алексей Меркушкин на должности зампредседателя правительства Мордовии являлся акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». Вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером он передал более семи миллионов рублей управляющему мордовским отделением Центробанка Александру Тренькину. От него требовалось отозвать предписание и проигнорировать невыгодные результаты проверки. В противном случае банк мог лишиться лицензии.

Одного из соучастников Меркушкина тоже арестовали, другого поместили под домашний арест. Аналогичную меру пресечения избрали и Тренькину, которому вменяют получение взятки.

Расследование уголовного дела продолжается. СК выясняет все обстоятельства произошедшего.