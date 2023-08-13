Криминал 13 августа 2023, 14:48 Сына экс-депутата арестовали в Приморье РИА «Новости»: сына бывшего депутата арестовали в Приморье по делу об афере «ВКонтакте»

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Сына бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края арестовали по делу об афере с покупкой государственной земли. Подробности сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По версии следствия, мужчина вместе с соучастникам обманул чиновников во Владивостоке. Он помог купить своей родственнице участок площадью 1,7 гектара. При этом заплатили за него всего два миллиона рублей, когда кадастровая стоимость — более 25,5 миллиона рублей.

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«В воскресенье ведомство заявило о заключении этого фигуранта дела под стражу на два месяца», — написало издание.

Информация об этом официально не подтверждена.

Ранее приморского депутата приговорили к 13 годам тюрьмы за растление мальчика. Мужчина показал 11-летнему сыну своего знакомого «предмет интимного характера» и рассказал о его назначении. Злоумышленника приговорили к колонии строгого режима.