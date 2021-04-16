Источник «360» сообщил, что полиция задержала Новрузбека Бремова с героином в Дербенте. По словам собеседника, мужчина — сын бывшего заместителя мэра города.

Операция по задержанию прошла 15 апреля. Мужчину задержали на улице Дахадаева. У 26-летнего молодого человека при себе нашли 0,98 грамма героина. Его доставили в отделение. Он подозревается в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотиков, уточнил источник в правоохранительных органах.

Собеседник «360» подчеркнул, что в феврале этого года парень продавал наркотические вещества. Он якобы просил у клиента 5000 рублей за 0,86 грамма героина. Тогда Бремова задержали в порядке статьи 91 УК РФ и сделали предупреждение.

По словам источника, Новрузбек Бремов — сын крупного бизнесмена, который ранее занимал должность заместителя мэра по ЖКХ и архитектура Дербента.