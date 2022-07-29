Сына бывшего главы Иркутской области приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Кировский районный суд Иркутска приговорил сына бывшего главы Иркутской области, Андрея Левченко, к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1,6 миллиона рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Левченко, а также его четырех его сообщников признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «М«ошенничество в особо крупном размере» и пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд установил, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Для раздела товарного рынка Рябикин заключил со столичными предприятиями, производящими лифты, «в лице Чернышова и Коженова» картельные соглашения. Коммерческая организация заключила с Фондом капремонта региона договоры по замене лифтового оборудования, по которым получила более 559,6 миллиона рублей, производственным предприятиям перечислили более 435,2 миллиона.

«В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти миллиард рублей», — подытожили в областной прокуратуре.

Кроме того, Хамуляк, Левченко и Рябикин «организовали составление ложных сметных расчетов и актов», на основании которых удалось нажиться еще более чем на 55 миллионов рублей.

Олег Хамуляк получил воемь лет колонии и штраф в 1,3 миллиона, Антон Рябикин — семь лет и такой же штраф, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев — по четыре года условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом по 900 тысяч рублей каждому.

«Исковые требования, заявленные Фондом капитального ремонта Иркутской области на сумму свыше 55 млн рублей удовлетворены в полном объеме», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.