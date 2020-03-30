Сын Жириновского ответил МВД на претензии о неявке на очную ставку

Депутат Игорь Лебедев призвал МВД соблюдать закон. Его имя в сообщении полиции о хищениях средств молодежных организаций ЛДПР появилось преждевременно. Уголовное дело еще не завершили.

«Об этой информации мне известно, сайт МВД я читал. Я считаю, что сотрудники МВД, прежде чем давать комментарий по уголовному делу, которое еще не завершено, должны соблюдать нормы действующего законодательства. На мой взгляд, раскрытие материалов дела и подобный комментарий нарушают законодательство», — заявил сын Жириновского во время беседы с «Газетой.ru».

Он добавил, что от очных ставок он не отказывался. По заявлению депутата, он выполнил все следственные действия, которые от него требовались. Того, кто допустил утечку подобной информации в СМИ, должны наказать.

Ранее на сайте «МВД Медиа» появилась информация, что фигуранты дела о хищении в аппарате ЛДПР обвинили Лебедева в отказе от очной ставки. Тогда как он якобы указывал, на что эти деньги тратить. Уголовное дело по факту хищения средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, возбудили в августе 2018 года. Позже обвинения предъявили двум фигурантам из партийного аппарата.