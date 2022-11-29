29 ноября 2022, 18:26
Сын зарезал ножом собственную мать в Салехарде
Местный житель Салехарда нанес смертельные ножевые ранения своей 82-летней матери. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным следствия, 42-летний мужчина поссорился со своей пожилой матерью и ударил ее в грудь ножом. От полученных травм женщина скончалась.
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В содеянном убийца признался сразу же и вызвал наряд полиции. Отмечается, что у мужчины имеются проблемы с психическим здоровьем.
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Убийства
Следственный комитет России
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