Сын выстрелил в пенсионера из Ногинска 14 раз

Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что разборки произошли вечером 4 февраля. Мужчина получил огнестрельные ранения в голову. Он самостоятельно вызвал скорую помощь. Его доставили в городскую больницу и сделали операцию. Сейчас о состоянии 61-летнего мужчины почти ничего не известно. Источник отметил, что всякое общение с раненым пока невозможно.

Его 36-летнего сына задержали в ночь с 4 на 5 февраля в Орехово-Зуеве. На допросе житель Подмосковья признался во всем. Он рассказал, что они с отцом поссорились и после этого он начал стрелять. В квартире пенсионера следователи обнаружили 11 гильз девятимиллиметрового калибра, шесть резиновых пуль и кровь. В машине подозреваемого найден травматический пистолет «Гроза-051».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.