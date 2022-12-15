Криминал 15 декабря 2022, 13:39 Сын убил отца металлическим костылем в Челябинской области

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Житель Челябинской области до смерти избил своего отца металлическим костылем. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения 42-летний мужчина избил 66-летнего отца-инвалида костылем и нанес множественные удары кулаками по голове, в результате полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что суд приговорил нападавшего к девяти годам лишения свободы.

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