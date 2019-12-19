Сын первого президента Грузии получил ножевое ранение в Тбилиси

В МВД республики завели дело о попытке убийства, уточнил грузинский Первый канал.

В пресс-службе МВД не смогли подтвердить ТАСС характер ранений Гамсахурдии-младшего.

«Его перевозят в больницу. Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием», — сообщила собеседница агентства.

По информации Rustavi 2, сыну политика нанесли несколько ножевых ранений в область груди, он находится в тяжелом состоянии.

Цотне — второй из трех сыновей Звиада Гамсахурдии. В 2009 году сына экс-президента задержали из-за стрельбы по соседу Давиду Баджелидзе. В следующем году суд приговорил Цотне Гамсахурдию к 9,5 года лишения свободы. В 2012 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал сына первого главы республики.