Криминал 05 сентября 2023, 11:15 Сын начальника таможни ЛНР пострадал при покушении на отца ТАСС: начальник таможни ЛНР при покушении серьезно не пострадал

Читать 360tv в

На жизнь начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского совершили покушение. Он не получил серьезных травм. Пострадал его сын, потребовалась госпитализация, заявили в оперативных службах. Об этом сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил, что на Юрия Афанасьевского совершили покушение. Он заявил, что в больнице находится сын начальника таможни ЛНР, а не он сам.

Реклама

Источник RT в спецслужбах заявил, что взрывное устройство заложили в доме чиновника. По его информации, тяжелые ранения получил сам Юрий Афанасьевский, и его отправили в реанимацию. Официально информацию о ЧП не комментировали.

Осенью 2022 года покушались на жизнь замглавы администрации поселка городского типа Белозерка под Херсоном Андрея Кошелева. Террористы устроили подрыв. Незадолго до этого пытались убить замглавы областного департамента внутренней политики Игоря Телегина и врио губернатора Владимира Сальдо.