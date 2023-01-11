11 января 2023, 17:29
Сын избил табуретом собственную мать в Тюменской области
Житель Тюменской области жестоко избил собственную пожилую мать табуретом и сковородкой. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
По предварительным данным, 31 декабря мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей матерью. В ходе конфликта сын напал на мать и стал бить ее в область головы табуретом и сковородкой.
Реклама
Отмечается, что остановить нападавшего помогла дочь потерпевшей, которая вызвала полицейских.
Реклама
Реклама
Реклама