Криминал 11 января 2023, 17:29 Сын избил табуретом собственную мать в Тюменской области

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Житель Тюменской области жестоко избил собственную пожилую мать табуретом и сковородкой. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

По предварительным данным, 31 декабря мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей матерью. В ходе конфликта сын напал на мать и стал бить ее в область головы табуретом и сковородкой.

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Отмечается, что остановить нападавшего помогла дочь потерпевшей, которая вызвала полицейских.

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