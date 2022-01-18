Мужчина в Москве жестоко избил собственную мать и оставил ее умирать в квартире, где находилась голодная собака. О происшествии написал РЕН ТВ.

По информации издания, это произошло 15 января в доме на Войковском проезде. Там нашли тело женщины, чье лицо покусала собака. Когда правоохранители приехали, они определили, что потерпевшая мертва уже двое суток.

По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что женщине были нанесены множественные увечья, характерные для избиения. На следующий день после обнаружения тела, 16 января, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сын убитой.

Задержанный якобы заявил, что избил мать после ссоры с ней. Потом он попытался задушить женщину и ушел из квартиры, оставив ее в беспомощном состоянии.