Сын директора школы избил женщину-сторожа под Челябинском

В сентябре 2019 года ночной сторож школы в поселке Ларино пришел заступать на смену. Мужчина заявил о пропаже чего-то за время дежурства пенсионерки и нанес ей несколько ударов руками, а также пнул ногой.

Вахтерша обратилась в полицию. Как сообщил портал «Дни.ру», у женщины зафиксировали сотрясение мозга. Правоохранители завели уголовное дело.

Напавший на пенсионерку мужчина оказался сыном директора школы. Экспертиза признала, что он страдает психическим расстройством. Его могут направить на принудительное лечение.