«Сын больной, у него сдвиг по фазе». Соседка рассказала о жестоко убитой пенсионерке в Петербурге

Пенсионерка из Санкт-Петербурга, жестоко убитая, как полагает следствие, собственным сыном, была порядочной женщиной. У сына были проблемы с психикой после армии, он и ее муж пили, она часто жаловалась на рукоприкладство. Об этом «360» рассказала соседка погибшей.

Соседка Лариса сообщила, что в последний раз видела женщину еще до прошлого лета.

«Очень была женщина порядочная. У нее был муж, сын. Сын больной, с армии он пришел, там какая-то травма у него, сдвиг по фазе у него получился. Когда мы проводили домофоны, он все перерезал и у себя в квартире, и на лестнице. А папа, тоже пожилой мужчина, он какое-то время работал в гараже сторожем», — рассказала соседка.

Лариса отметила, что у этой семьи была дача, куда они всегда уезжали на лето. Она призналась, что не слышала об убийстве.

Женщина сказала, что в последнее время Людмила не выходила из дома даже в магазин, иногда только показывалась из окна. В прошлом году в квартире, где проживала погибшая, произошел пожар.

Убитая жила в блокадном Ленинграде, но не получила статус блокадницы.

«Она очень эрудированная была, грамотная. У нее сестра в Киеве. Они какое-то время жили в блокадном Ленинграде. Потом они эвакуировались, и эта Людмила осталась без статуса жителя блокадного города, потому что она отметилась с прописки, уезжая в эвакуацию. А сестра, которая в Киеве живет, та не отметилась. Так вот, она — житель блокадного города, а у Людмилы этого статуса не было», — рассказала Лариса.

Погибшая постоянно жаловалась ей на рукоприкладство со стороны мужа и то, что они с сыном пьют.

«Они как два насоса, она им должна была пиво приносить из магазина, в общем вот такие, узурпаторы», — сообщила она.

Тело 84-летней пенсионерки нашли с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами. Источник «360» сообщал, что у женщины были множественные раны живота, груди и туловища, переломаны кости черепа. В убийстве заподозрили ее 46-летнего сына.