Сыктывкарец попытался застрелить полицейского, но ему помешал затвор. Видео

Под Сыктывкаром задержанный попытался расстрелять полицейских. Он не привел свои угрозы в действие только потому, что у пистолета ТТ заклинило затвор.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по республике Коми, 34-летнего жителя Сыктывкара доставили в полицейский отдел 21 ноября после обращения его бывшей тещи. По словам женщины, мужчина конфликтовал с ее дочерью и высказывал угрозы в адрес бывшей семьи.

«При проведении личного досмотра в помещении отдела полиции фигурант внезапно выхватил из сумочки заряженный пистолет ТТ и направил его на сотрудника полиции, сообщив, что откроет стрельбу и попытался привести пистолет в боевое положение для производства выстрела, однако не смог привести свою угрозу в исполнение в связи с тем, что у пистолета заклинил затвор, а подозреваемый был обезоружен сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Мужчину задержали. По информации сайта КомиОнлайн, у него нашли пистолет, 22 боевых патрона, кастет и штык-нож.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следователи намерены добиться помещения задержанного под стражу.