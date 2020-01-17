Свыше 65 кг мефедрона изъяли в Подмосковье. Наркотик планировали продать на площадке Hydra

В Московской области сотрудники ФСБ изъяли около 66 килограммов мефедрона. Наркотическое вещество планировали продавать через даркнет-площадку Hydra.

Крупную партию наркотиков изъяли у пятерых участников ОПГ, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Их задержали с поличным на территории Серпухова.

Среди наркоторговцев оказалось трое россиян и два украинца. У них обнаружили минимум 66 килограммов мефедрона и свыше 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства. Подозреваемые также располагали различным лабораторным оборудованием, химическими реагентами и прекурсорами.

Личности активных участников преступной группировки удалось установить, как и местонахождение лаборатории. В ФСБ определили, какую роль играл каждый из-подозреваемых.

Удалось выяснить, что крупные партии синтетических наркотиков в России продают через интернет. Их реализацией занимался один из онлайн-магазинов на торговой площадке Hydra.

Входившие в ОПГ люди соблюдали повышенные меры безопасности. Сведения о местах своего жительства они скрывали, пользовались «законспирированными средствами связи», а все наркотики передавали друг другу только через тайники. Свои действия координировали только через интернет.

Участников преступной группировки арестовали. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере.