Свыше 20 тысяч доз неизвестного вещества нашли при обысках у пойманного на МКАД лихача

Более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, девять весов и упаковочный материал нашли при обысках в квартире лихача, которого со стрельбой ловили на МКАД. Против задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком. Общая масса составляет более пяти килограммов, или свыше 20 000 разовых доз, уточнила она. Вещество направили на экспертизу.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Подозреваемый сейчас находится в больнице. Предварительное расследование продолжается.

Помимо свертков в квартире, в BMW мужчины накануне было обнаружено три крупных пакета с белым порошком. По имеющейся информации, задержанный причастен к распространению запрещенных веществ.

Погоня за ним произошла накануне. Находясь за рулем иномарки, он проигнорировал требования инспекторов ДПС предъявить документы, нажал на педаль газа и попытался скрыться. Убегая, лихач успел повредить пять машин и спровоцировать ДТП, после которого автомобиль, который он протаранил, загорелся.

Преследовавшие его полицейские применили табельное оружие, прострелив шины BMW. Лихач был ранен в шею. На допросе он сообщил, что ему 23 года и он имеет судимость.