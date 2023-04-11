11 апреля 2023, 11:34
Свыше 110 террористических преступлений с участием молодежи предотвратили за год в России
Глава ФСБ Бортников сообщил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ
За последний год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи. Об этом на заседании национального антитеррористического комитета сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«С февраля 2022 года 118 преступлений террористической направленности предотвращено в России, их исполнителями являлись молодые люди, в том числе несовершеннолетние и подростки», — отметил он.
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По словам директора ФСБ, украинские спецслужбы на фоне специальной операции пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность.
«Также не ослабевают усилия сторонников международных террористических организаций по дестабилизации ситуации на Северном Кавказе», — добавил Бортников.
Глава ведомства подчеркнул, что украинские спецслужбы и их иностранные кураторы развернули агрессивную вербовочную и идеологическую обработку российских граждан, прежде всего молодого поколения.
Терроризм
Россия
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