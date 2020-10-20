Свыше 10 метров трубы для подачи кислорода больным COVID-19 украли в Чите

В городской больнице Читы неизвестные срезали более 10 метров медной трубы, которая использовалась для подачи кислорода больным COVID-19. Пациенты не пострадали.

Вечером 19 октября в ГКБ № 1 аппараты ИВЛ подали сигнал о резком падении давления в системе подачи кислорода, рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Во время поиска причины случившегося удалось выяснить, что злоумышленники похитили около 13 метров медной трубы. По ней кислород подавался в корпус на 200 коек. К кислородной разводке подключены 150 из них.

Пятерых пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода, своевременно перевели в реанимацию другого корпуса.

«Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», — обратила внимание краевой министр здравоохранения Анна Шангина.

Инженеры уже провели восстановительные работы. Нуждающиеся в кислороде пациенты получают лечение в полном объеме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным на 20 октября, в Забайкальском крае подтвердили 9281 случай COVID-19, 6153 человека выздоровели, 91 умер. Из тех пациентов, кто находится на лечении, 16 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.