Свыше 10 метров трубы для подачи кислорода больным COVID-19 украли в Чите
Вечером 19 октября в ГКБ № 1 аппараты ИВЛ подали сигнал о резком падении давления в системе подачи кислорода, рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Во время поиска причины случившегося удалось выяснить, что злоумышленники похитили около 13 метров медной трубы. По ней кислород подавался в корпус на 200 коек. К кислородной разводке подключены 150 из них.
Пятерых пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода, своевременно перевели в реанимацию другого корпуса.
«Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», — обратила внимание краевой министр здравоохранения Анна Шангина.
Инженеры уже провели восстановительные работы. Нуждающиеся в кислороде пациенты получают лечение в полном объеме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По данным на 20 октября, в Забайкальском крае подтвердили 9281 случай COVID-19, 6153 человека выздоровели, 91 умер. Из тех пациентов, кто находится на лечении, 16 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.