facebook_pixel
    07 ноября 2021, 23:35

    Девушка узнала об изнасиловании, увидев порно со своим участием

    Москвичку изнасиловали во сне и сняли порно

    Анастасия Кукова

    Во время квартирной вечеринки 23-летняя москвичка Марина В. почувствовала, что перебрала с алкоголем и легла спать. Утром она проснулась в другой комнате, но не придала этому факта значения. До тех пор, пока не обнаружила на коленях синяки неизвестного происхождения.

    Девушка узнала об изнасиловании, увидев порно со своим участием

    Девушка рассказала kp.ru зашла в соцсети, чтобы посмотреть фото с вечеринки и выяснить, что же произошло. Она была шокирована, увидев снимки, на некоторых из них она была в нижнем белье. Продолжив поиски, она обнаружило порно со своим участием. С ней занимался сексом один из присутствовавших в квартире мужчин.

    Марина поняла, что ее изнасиловали и написала заявление в полицию.

    «Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил с девушкой половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео, девушка узнала, что была изнасилована», — рассказал изданию источник в столичных правоохранительных органах.

    Сейчас проводится проверку по заявлению Марины.

    Екатеринбургская студентка Алина Гаршина пожаловалась на травлю, которая началась в Сети после того, как она сообщила об изнасиловании. Неизвестные пользователи начали присылать ей оскорбительные сообщения с непристойными предложениями.