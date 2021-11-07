Девушка узнала об изнасиловании, увидев порно со своим участием

Во время квартирной вечеринки 23-летняя москвичка Марина В. почувствовала, что перебрала с алкоголем и легла спать. Утром она проснулась в другой комнате, но не придала этому факта значения. До тех пор, пока не обнаружила на коленях синяки неизвестного происхождения.

Девушка рассказала kp.ru зашла в соцсети, чтобы посмотреть фото с вечеринки и выяснить, что же произошло. Она была шокирована, увидев снимки, на некоторых из них она была в нижнем белье. Продолжив поиски, она обнаружило порно со своим участием. С ней занимался сексом один из присутствовавших в квартире мужчин.

Марина поняла, что ее изнасиловали и написала заявление в полицию.

«Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил с девушкой половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео, девушка узнала, что была изнасилована», — рассказал изданию источник в столичных правоохранительных органах.

Сейчас проводится проверку по заявлению Марины.

Екатеринбургская студентка Алина Гаршина пожаловалась на травлю, которая началась в Сети после того, как она сообщила об изнасиловании. Неизвестные пользователи начали присылать ей оскорбительные сообщения с непристойными предложениями.