Женщина зарезала своего сына в Карелии

В Муезерском районе Карелии местную жительницу обвиняют в убийстве своего родного сына.

Как уточнили в СК РФ по региону, преступление было совершено в ноябре минувшего года в одной из квартир села Реболы. 37-летняя женщина, поругавшись со своим сыном, нанесла ему удар в грудь при помощи ножа. В результате травм пострадавший умер.

Женщина полностью признала свою вину, ее дело направили на рассмотрение в суд. Теперь ей грозит до 15 лет колонии, пишет karelinform.ru.