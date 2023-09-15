Эксклюзив 15 сентября 2023, 10:11 «Связываю с профессиональной деятельностью». Чиновник из Уфы — о поджоге своей машины неизвестными Неизвестный в Уфе ночью поджег машину замглавы города Дмитриева

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Замглавы администрации Благовещенского района Уфы по строительству, ЖКХ и архитектуре Никита Дмитриев лишился своего автомобиля. Машину подожгли неизвестные, для использования она непригодна. Чиновник заявил «360», что связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда мужчина в спортивном костюме подошел к авто, подложил под одно из колес некий пакет и ушел. Лицо неизвестного скрывал капюшон.

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На видео попал и начавшийся потом пожар. Сначала автомобиль стал дымиться, а потом загорелся.

«В 03:00 сработала сигнализация. Я выбежал на улицу, раздавались крики о том, что горят машины. Горела наша машина», — рассказал Дмитриев.

По его словам, по камерам видеонаблюдения удалось установить хронику событий: в 02:00 неизвестный подошел к авто и заложил какой-то пакет, в 02:45 начался пожар.

«Прямых угроз в отношении меня не поступало. Но я связываю это (поджог машины — прим. ред.) напрямую с моей профессиональной деятельностью», — добавил чиновник.

Правоохранительные органы сейчас ищут причастных к преступлению. Дмитриев отметил, что следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Однако раскрыть их отказался.