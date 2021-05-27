Связанное тело мигранта откопали в Санкт-Петербурге

Закопанный труп молодого человека азиатской внешности нашли в Санкт-Петербурге, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили у дома на 1-й Утиной улице. Отмечается, что мужчина был связан. На шею намотали веревку, а ноги привязали к туловищу. Из одежды на погибшем были только черные трусы. Позже стало известно, что этого человека искали еще с января.

Труп направили в морг для выяснения причины и обстоятельств смерти. Возбуждено уголовное дело.