Священника из Мордовии заподозрили в насилии над своими детьми

Одна из потерпевших заявила следствию, что в 2005 и 2015 году, когда ей было шесть и тринадцать лет, священник, удочеривший ее, насиловал. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ««Насильственные действия сексуального характера»).

В ходе расследования оказалось, что мужчина с 1996 по 2020 год издевался над еще шестью детьми: бил, морил их голодом и лишал сна. По этим фактам заведено уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ («Истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Всего священник воспитывал 12 детей, часть из которых приемные. Родные дети также подвергались истязаниям с его стороны.

«Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции направлены в командировку для того, чтобы установить местонахождение еще двоих несовершеннолетних, усыновленных данной семьей, которые с сентября 2020 года находятся на территории Республики Абхазия», — сообщили в СК.

Следственный комитет, кроме того, возбудил уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района.