Священник сорвался с обрыва и разбился в Крыму

Следователи крымского управления СК РФ проводят доследственную проверку после трагической смерти священнослужителя. ЧП произошло на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» вечером 16 сентября.

«По факту смерти мужчины и травмирования ребенка [в Херсонесе] проводится доследственная проверка», — заявила РИА «Новости» старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.

Как написал «Интерфакс», речь идет о православном публицисте и священнике Александре Шумском. Об этом сообщил его духовный сын, музыкант Юрий Лоза.

«Подробностей не знаю, но основная информация такая: находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился», — написал Лоза в Facebook.

Музыкант отметил, что в Шумском была «какая-то внутренняя сила, основанная на вере, убеждениях, энциклопедических знаниях, широкой эрудиции и умении точно формулировать свои мысли».

На сайте храма святителя Николая Мирликийского в московских Хамовниках говорится, что Шумский был старейшим священником церкви.

Настоятель, клирики и верующие выразили соболезнования семье клирика. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

При этом, что произошло с ребенком, не уточняется.