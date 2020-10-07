Священник получил срок за вовлечение в проституцию в Ленобласти

По данным НСН, в 2017 году он пытался привлечь к занятию проституцией двух женщин из Витебска. Тогда он получил срок 5,5 года, но ему удалось обжаловать приговор.

«Осужденный заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 21 день», — рассказали в прокуратуре.