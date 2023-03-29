Криминал 29 марта 2023, 15:50 Свидетельницу двойного убийства в наркопритоне живьем утопили в проруби в Магадане Telegram-канал «112»: в Магадане свидетельницу двойного убийства живьем утопили в проруби РИА «Новости»

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Житель Магадана застрелил двух знакомых из ружья, а затем вместе с подельником заживо утопил в проруби свидетельницу двойного убийства. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника канала, с заявлением в правоохранительные органы обратилась сожительница одного из убитых мужчин.

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При проверке оказалось, что он вместе с другом проводил время в квартире, которую превратили в наркопритон. Между ними и хозяином жилища в какой-то момент возник конфликт, и мужчина застрелил приятелей из «Сайги».

Через несколько дней убийца решил, что об этом может сообщить в полицию девушка, которая тоже находилась в квартире. Тогда он вместе с подельником вывез ее в бухту Гертнера. Там они продолбили прорубь и утопили свидетельницу живьем. После под лед опустили тела застреленных мужчин. В настоящее время подозреваемые задержаны, добавил источник «112».