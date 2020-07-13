Свидетели рассказали в суде над Соколовым, как нашли мешок с останками Ещенко

Хабаров и Сиротченко работают в ГУП «Экострой» на теплоходе «Самара». Каждое утро они выходят на реки и каналы Петербурга, чтобы очистить их от плавающего мусора. 9 ноября 2019 года Георгий Сиротченко выловил большой холщовый мешок, туго перевязанный белым шнурком, на пересечении каналов Крюкова и Грибоедова. Из-за объемов его не стали складывать в контейнеры, а положили на палубу, чтобы потом выгрузить в шаланду и отвезти на полигон.

11 ноября Хабаров и Сиротченко решили осмотреть содержание мешка, потому что на этом настояло начальство. К тому времени новость об убийстве Ещенко уже стала достоянием общественности и велись активные поиски останков аспирантки.

«Внутри был белый мешок, как от сахара, а потом черные, как под мусор. Увидел что-то похожее на мясо, отрезанный кусок. Я отошел», — рассказал Антон Хабаров.

Допрос свидетелей проходил в Октябрьском районном суде на базе Санкт-Петербурского городского суда. 13 июля там рассматривали дело историка Олега Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

9 ноября Соколова достали из реки Мойки, в его рюкзаке обнаружили женские руки и пистолет. Позже он признался в убийстве Анастасии Ещенко. По словам адвоката погибшей, Александра Бакшеева, Соколов планировал сбежать во Францию, так как он является кавалером ордена Почетного Легиона. Сразу после убийства он звонил в посольство Франции в Москве.