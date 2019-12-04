Свидетели поделились подробностями о стрельбе в Перми

Опубликованы кадры с места стрельбы по прохожим в Перми Подробнее

Очевидица Татьяна Лук рассказала, что проснулась от женского крика. По ее словам, она услышала хлопки, похожие на взрывы петард, поэтому не придала этому особого значения.

«Но когда хлопки начали раздаваться еще и еще, то мы подошли к окну и увидели страшную картину», — поделилась пермячка.

Она заметила лежащего на перекрестке человека, после чего стало ясно, что хлопки были выстрелами. Затем Лук увидела три или четыре машины полицейских, из которых выбежали стражи правопорядка и начали кричать злоумышленнику: «Стой! Будем стрелять!».

В отношении 50-летнего стрелка возбуждено уголовное дело. Из охотничьего карабина он убил женщину, а также ранил случайного прохожего и представителя Росгвардии.