Свидетель рассказал о первых минутах после аварии с Ефремовым

«Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу. Вскоре после происшествия его перевернули очевидцы инцидента, как я поняла, чтобы вытащить пострадавшего», — пояснила свидетельница Полина Герасименко.

В четверг, 6 августа, в Пресненском суде проходит второе заседание по уголовному делу о ДТП с участием Ефремова. Происшествие произошло 8 июня, когда автомобиль актера вылетел на встречную полосу оживленной дороги в центре Москвы. Джип артиста столкнулся с машиной Захарова, который скончался на следующее утро.

На первом заседании суда в среду актер рассказал, что не может признать вину, так как не помнит аварии. Также Ефремов заявил, что не помнит момента медосвидетельствования. Однако проверка показала, что в крови актера были следы не только алкоголя, но и кокаина и марихуаны.