Свидетель по делу экс-главы Сахалина получил условный срок

Южно-Сахалинский городской суд 18 октября приговорил главного свидетеля по первому делу бывшего главы Сахалина Александра Хорошавина, Вячеслава Горбачева, к 7,5 года лишения свободы условно.

«Горбачев приговорен к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет», — приводит РИА «Новости» текст сообщения представителя горсуда.

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Экс-руководитель секретариата Хорошавина проходил по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере в составе организованной группы, а также легализации полученного преступным путем дохода.

Свою вину он признал, заключил сделку со следствием и дал показания против фигурантов дела. Его дело отправили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке.

Суд также снял арест с имущества Горбачева в Краснодарском крае и Москве.

В феврале 2018 года Городской суд Южно-Сахалинска признал бывшего босса Горбачева виновным в коррупции. Хорошавин отправился за решетку на 13 лет. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил всех государственных наград.