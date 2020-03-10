Свидание со знакомым из интернета закончилось грабежом
Знакомый из интернета, угрожая ножом, ограбил жительницу Новокузнецка на первом свидании. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.
22-летняя жительница Новокузнецка заявила в полицию об ограблении. Она познакомилась в соцсети с мужчиной и через некоторое время предложила встречу.
Для свидания с 31-летним мужчиной девушка сняла квартиру на сутки. Однако в гости явился 55-летний мужчина. Угрожая ножом, он забрал у потерпевшей телефон и более пяти тысяч рублей, а затем скрылся.
Подозреваемого ранее судимого местного жителя задержали.