Свидание со знакомым из интернета закончилось грабежом

22-летняя жительница Новокузнецка заявила в полицию об ограблении. Она познакомилась в соцсети с мужчиной и через некоторое время предложила встречу.

Для свидания с 31-летним мужчиной девушка сняла квартиру на сутки. Однако в гости явился 55-летний мужчина. Угрожая ножом, он забрал у потерпевшей телефон и более пяти тысяч рублей, а затем скрылся.

Подозреваемого ранее судимого местного жителя задержали.