Криминал 07 марта 2023, 21:19 Сверток с мефедроном обнаружили у пассажира такси в Тольятти во время досмотра авто

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Полицейские обнаружили у пассажира такси сверток с мефедроном в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Сотрудники органов остановили автомобиль такси на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», чтобы проверить документы водителя. Они обратили внимание на тот факт, что пассажир начал сильно нервничать и спрятал что-то в куртку. Мужчину 2001 года рождения осмотрели, обнаружив у него сверток с порошкообразным веществом. В ходе экспертизы выяснилось, что в пакетике находился мефедрон в значительном размере.

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Полицейские возбудили уголовное дело. Молодой человек заявил, что приобрел наркотик для личного употребления.

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