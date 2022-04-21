Сверстницы избили школьницу в Бурятии

Полиция начала проверку из-за жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ. Под подозрением оказались две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщили РИА «Новости» в МВД Бурятии.

По информации пресс-службы ведомства, в одном из сообществ популярного мессенджера появилось видео, на котором неизвестные избили девушку в районе поселка Кирзавд. У пострадавшей были гематомы, а верхней одежды на ней не было.

«Данный факт был зарегистрирован в органах внутренних дел, полицейскими незамедлительно начата проверка. Впоследствии в отдел полиции № 2…Улан-Удэ поступило заявление от бабушки потерпевшей», — сказан в сообщении МВД.

Женщина заявила, что ее 15-ленюю внучку избили, домой она пришла без сотового телефона, ключей и куртки. Правоохранительные органы выяснили, что это совершили другая 15-летняя школьница и ее подруга, 17-летняя студентка колледжа.

«По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей», — добавили в ведомстве.

Они сняли с жертвы верхнюю одежду, забрали у нее мобильный телефон и разбили. После этого подруги отвели пострадавшую к остановки общественного транспорта и скрылись. Избитой девушки помогли прохожие, они вызвали ей такси.

В МВД уточнили, что обе подозреваемых из полных, благополучных семей. В отношении их родителей составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы, собранные полицейскими, направлены в Следственный отдел.