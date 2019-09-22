Сверстники избили школьника под Петербургом

По информации следователей, избиение мальчика произошло 20 сентября в городе Коммунар. Сначала один из нападавших повалил сверстника на землю, затем его начинает бить другой подросток. В результате школьник несколько раз получил удары ногами по голове и телу.

Источник фото: скриншот видео «ВКонтакте»

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Как писал 47news, конфликт произошел недалеко от школы № 1 между учениками четвертого класса.

По словам классного руководителя Елены Оболенской, избивавший мальчика школьник растет в неблагополучной семье.

«Я с первого сентября у них классный руководитель и уже вижу, что ситуация запущенная. Курит, на уроках матерится, попрошайничает. В семье драки и ссоры. Родители не работают, живут, видимо, на пособия», — рассказала она.

В свою очередь мать ребенка заявила, что его спровоцировали на применение силы.

«Мой сын был спровоцирован. Он два дня ходил и говорил, что этот мальчик ему угрожает. Да, может быть, он слишком жестко отреагировал, но что тут поделаешь, не удержался», — рассказала она свою версию событий.

Сейчас СК ведет доследственную поверкой и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Позже будет принято процессуальное решение.